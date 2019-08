Please enable Javascript for a better user experience.

Les services hébergés DryCat héberge quelques services listé ci dessous. Un peu perdu avec les services ? Un wiki est accessible et vous permet de prendre en main les services où vous rencontrez quelques difficultés. :) Réseaux sociaux et chat CatLife : Un outil de blog fédéré. Alternative à Medium.

Friendycat : Un réseau social fédéré utilisant tout les protocoles.

Matrix : Un serveur de chat utilisant le protocole Matrix.

Riot : L'interface graphique à Matrix

Miaou : Un réseau de microblogging décentralisé et fédéré (avec 1024 caractères pour cette instance). Une alternative à Twitter.

Meow : Une interface web alternative à Mastodon Agrégateur et gestion d'actualitées FreshRSS : Un outil qui vous permet de suivre vos blogs et sites journalistiques préféré en vous abonnenant à un flux RSS.

Wallabag : Un « read it leater » . Sauvegarder et lisez vos articles plus tard. Une alternative à Poket. Transfert et partage de fichier CatDrop : Un outil de partage de fichier volumineux. Chiffré et sécurisé, seul vous et votre correspondant ont accès à ces fichiers contrairement à We Transfert

CopyCat : Un outil de partage de paste. Chiffré et sécurisé, seul vous et votre correspondant ont accès à ces fichiers contrairement à pastebin.

PiCat : Un outil de partage d'image. Chiffré et sécurisé, seul vous et votre correspondant ont accès à ces fichiers

Pad : Un éditeur de document, collaboratif ou non entièrement chiffré. Seul vous et les personnes que vous souhaitez ont accès à ces fichiers contrairement à Google Docs Utilitaire Alltube : Un outil permettant de récupérer des vidéos depuis plusieurs plateforme afin de la lire plus tard.

DryCron : Un outil permettant de monitorer vos tâches crons.

Gitea : Un outil de versionning. Il s'agit d'une alternative à Github.

Pass : Un coffre fort de mot de passe, chiffré et sécurisé. Seul vous avez accès à vos mots de passe contrairement à Lastpass.

DrySearch : Un métamoteur de recherche. Faites vos recherches sans vous faire tracer.